Giustizia: Anm Lazio, riforma Appello non riduce tempi processi ma li cancella

- "Nel manifestare piena adesione ai più ampli e organici contributi espressi in altre sedi dalla Associazione nazionale magistrati, la Magistratura associata del distretto di Roma non intende sottrarsi al compito di portare nel dibattito sulle riforme processuali in corso il contributo di conoscenze e competenze maturato nell'esercizio quotidiano della giurisdizione nel più grande distretto di Corte d'Appello d'Italia". Lo si legge in una nota di Associazione nazionale magistrati (Anm) del Lazio. "I due terzi delle Corti d'Appello italiane che riescono con fatica a definire i loro processi nel termine di due anni (dato ministeriale) trattano infatti molto meno dei due terzi del totale dei processi penali d'appello attualmente pendenti. La sola Corte d'Appello di Roma ha una pendenza al 12 luglio 2021 di 48.831 processi penali, ai quali ogni anno se ne aggiungono ulteriori 13mila circa. La macchina giudiziaria del distretto, grazie all'abnegazione dei magistrati e del personale amministrativo, lavora al limite delle proprie possibilità, riuscendo a definire ogni anno un numero di procedimenti sostanzialmente equivalente a quello delle sopravvenienze, pari a circa 650 procedimenti l'anno per collegio e a 216 procedimenti per magistrato. Sulla base del testo normativo in discussione, e se la disposizione non sarà ritenuta applicabile anche ai processi già in corso, come invece già accaduto in passato per norme formalmente processuali, ma interpretate come sostanziali, in Corte d'Appello entro i prossimi due anni ogni collegio penale dovrebbe studiare, celebrare, definire e motivare, oltre ai 26mila nuovi procedimenti sopravvenuti, altri 2.441 processi, per un totale di 3.741 processi per ciascun collegio in due anni. I numeri parlano da soli". (segue) (Com)