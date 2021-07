Giustizia: Anm Lazio, riforma Appello non riduce tempi processi ma li cancella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I processi -si legge nella nota di Anm Lazio- che non saranno definiti in tale termine, si chiuderanno con l'azzeramento di tutta l'attività investigativa e processuale svolta nella fase delle indagini e nel processo di primo grado. Questo, peraltro, anche indipendentemente dal tempo in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, con un meccanismo cieco, più rigido di quello della prescrizione. I profili di irragionevolezza di tale previsione sono evidenti e sono stati evidenziati, oltre che dalla Associazione nazionale magistrati e dal Consiglio superiore della magistratura, nel parere licenziato nelle scorse giornate, da molti autorevoli studiosi del processo penale. Per ridurre i tempi intollerabilmente lunghi dei giudizi penali in appello, che mortificano i diritti e frustrano il lavoro e gli sforzi di tutti gli operatori del processo, la Magistratura associata ha nel tempo avanzato numerose proposte: tra queste, la semplificazione del regime delle notifiche sulla falsariga del modello dell'elezione del domicilio presso il difensore in sede civile; una ampia depenalizzazione delle fattispecie bagatellari e di quelle a scarso allarme sociale, più efficacemente sanzionabili in via amministrativa; l'abolizione del divieto di reformatio in peius, per scoraggiare gli appelli meramente dilatori; la vincolatività dei motivi di appello. Senza, e prima di, una risposta concreta a tali ineludibili criticità, anche le positive innovazioni contenute nella riforma (tra tutte quelle relative alla giustizia di mediazione e riparativa) saranno inefficaci e non contribuiranno all'obiettivo di un processo penale giusto, efficace, tempestivo. Senza i necessari interventi deflattivi, e nell'ingravescente carenza di dotazioni umane, logistiche e tecnologiche, che spetta al Ministro della Giustizia assicurare per preciso obbligo costituzionale, la riforma -conclude Anm Lazio- non riduce i tempi dei processi ma pone le premesse per la loro cancellazione, alimentando la sensazione di impunità negli autori di reato e la crescente sfiducia nella giustizia nelle persone offese, con il rischio di minare ulteriormente la coesione sociale e la stessa autorevolezza delle istituzioni". (Com)