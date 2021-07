Milano: Mascaretti (Fd’I), la Giunta ha penalizzato il commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza che amministra Milano da dieci anni “ha eliminato parcheggi indispensabili per chi, mentre passa in auto, si ferma ad acquistare i giornali, introducendo il pagamento del biglietto del tram via telefonino senza preoccuparsi di compensare il danno provocato alle edicole: resto davvero perplesso leggendo il comunicato dove la Giunta afferma di sostenere il commercio”. Lo afferma in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, aggiungendo che la Giunta “ha fatto pagare agli edicolanti, così come a tutti i commercianti, le tasse locali per i mesi di lockdown”. A poche settimane dal voto, ha concluso, sentire la Giunta affermare di aver aiutato i commercianti “suona un po’ come una presa in giro”. (Com)