Catalogna: ministero Interno riforma la guardia presidenziale

- Il ministro dell’Interno catalano, Joan Ignasi Elena, intende creare una nuova unità dei Mossos d’Esquadra che si occuperà della sicurezza del presidente della Generalitat e di tutte le altre autorità. Come riferisce “La Vanguardia”, il corpo sostituirà la guardia presidenziale istituita dall'ex presidente della Generalitat, Quim Torra, che però garantiva solo la sua sicurezza e quella degli ex presidenti. La nuova unità dipenderà dal direttore generale della Polizia, Pere Ferrer, restando quindi di fatto sotto il comando del ministero dell’Interno e non del governo. La modifica a questo apparato di sicurezza è stata voluta dal neo presidente catalano, Pere Aragones, che ha dichiarato di voler continuare a utilizzare gli uomini che garantivano la sua sicurezza quando ricopriva l’incarico di vicepresidente. (segue) (Spm)