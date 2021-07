Catalogna: ministero Interno riforma la guardia presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guardia presidenziale di Torra contava circa 70 agenti, mentre non è chiaro quanti saranno quelli della nuova divisione. Di certo fra i suoi compiti vi saranno quelli di garantire, oltre alla sicurezza del presidente, anche del palazzo della Generalitat e di altre strutture legate alla presidenza. Tuttavia, gli agenti assegnati a quest'unità dovranno anche garantire la protezione dei consiglieri e del presidente del Parlamento "ed eventualmente delle autorità in visita in Catalogna che lo richiederanno", fanno sapere fonti del ministero dell’Interno. Per questo motivo il numero degli agenti che comporranno la nuova unità non è stato ancora determinato. La riorganizzazione sarà ufficializzata martedì nel prossimo consiglio esecutivo del governo (Spm)