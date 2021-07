Albania: premier Rama a Beirut per rimpatrio 19 connazionali detenuti in campi jihadisti siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese ha completato con successo la terza operazione umanitaria per rimpatriare donne e bambini dai campi di militanti jihadisti siriani di Al Hol e Roj. Grazie a quest’attività, 19 fra donne e bambini albanesi dovrebbero tornare in patria domani. Il premier albanese, Edi Rama, si è recato a Beirut per assistere alle fasi finali dell’operazione, mentre il suo consigliere, Marc Ghorayeb, insieme a rappresentanti della Polizia di Stato e al colonnello Fauzi Shamaun, vicedirettore della sicurezza nazionale libanese, si trovano attualmente nell'area di Al Hasaka, nel nord est della Siria. Rama si è recato a Beirut insieme al ministro degli Interni Bledi Cuci e Gledis Nano, direttore della direzione antiterrorismo della polizia. I 19 cittadini albanesi, secondo quanto riferisce l’emittente “Exit Tv”, saranno trasferiti prima a Damasco e poi arriveranno a Beirut per restare in un luogo segreto, sotto la sorveglianza delle forze di sicurezza e la cura personale del capo della sicurezza nazionale libanese, il generale Abbas Ibrahim. (Alt)