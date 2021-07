Etiopia-Sudan: Macron a colloquio con premier africani su crisi nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha discusso con il primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, e il premier sudanese, Abdallah Hamdok, della situazione umanitaria nella regione del Tigrè. E' quanto riferisce l'Eliseo. Macron "ha sottolineato che la situazione umanitaria significativamente deteriorata e la necessità di fornire aiuti alla popolazione del Tigrè richiedono misure decisive, in particolare la revoca di tutte le restrizioni alla fornitura di aiuti". Il capo dello Stato francese ha anche invitato le parti in conflitto a negoziare una cessazione delle ostilità. Il presidente ha anche annunciato la disponibilità della Francia a sostenere l'Etiopia nelle sue attività in queste aree. (Frp)