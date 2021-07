Regno Unito: "The Times", a Cop26 anche delegati vaccinati con preparati russi e cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson intende consentire a migliaia di delegati vaccinati con i preparati russi e cinesi contro il Covid-19 di partecipare al vertice sui cambiamenti climatici Cop26 che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre. È quanto riferito dal quotidiano “The Times”, secondo cui la decisione di Johnson, tuttavia non troverebbe l’approvazione dell’intera composizione del suo governo. In teoria, per coloro che sono stati vaccinati con i preparati cinesi e russi, nel Regno Unito vige l’obbligo di quarantena all’arrivo. I vaccini dei due Paesi, infatti, non sono riconosciuti né dal Regno Unito né, per il momento, dalle autorità di regolamentazione sanitarie europee a causa di alcune preoccupazioni sulla loro reale efficacia. Lo stesso ministro degli Esteri, Dominic Raab, avrebbe espresso delle perplessità su tale decisione, affermando che la concessione dell'ingresso ai delegati possa essere considerata una "legittimazione" dei vaccini. Anche Michael Gove, il ministro dell'Ufficio di Gabinetto, avrebbe manifestato le sue preoccupazioni, sebbene fonti a lui vicine insistono sulla sua posizione "neutrale" in questa vicenda. (segue) (Rel)