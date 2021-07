Regno Unito: "The Times", a Cop26 anche delegati vaccinati con preparati russi e cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson e altri esponenti del governo, invece, temono che negare l'ingresso ai delegati a meno che non siano sottoposti a quarantena potrebbe significare che il vertice subisca dei ritardi o, ancora peggio, che si debba svolgere interamente in formato di videoconferenza. Una fonte governativa ha affermato che il primo ministro è determinato a organizzare un summit della Cop26 in presenza a Glasgow a novembre, anche se ha aggiunto che la decisione non è ancora definitiva. "Qualsiasi decisione sarà presa tenendo conto della sicurezza pubblica", hanno detto le fonti. Se dovesse esserci un accordo in seno al governo, è probabile che la questione si faccia molto controversa, anche perché l’esecutivo ha annunciato questa settimana che tutti i visitatori del Regno Unito dovranno isolarsi a meno che non siano stati sottoposti a vaccini approvati dalle autorità di regolamentazione britanniche, degli Stati Uniti o dell'Ue. Il vertice Cop26 si terrà a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre. (Rel)