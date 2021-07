© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il solleone è fatale per Matteo Salvini, spesso travolto da insolazioni che ne riducono interiormente la lucidità e l'autocontrollo. Il Pd e il suo segretario godono di ottima salute e di una vera unità interna. Pensi lui a come governare i propositi bellici dei suoi pistoleri". Così in una nota Stefano Vaccari responsabile organizzazione del Partito democratico. (Com)