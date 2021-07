Milano: Lipparini, centrodestra male interpreta proposta del “sindaco della notte”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se per il centrodestra “è sicuro un luogo pattugliato dalla Polizia che controlla le persone, per noi la sicurezza sta nella creazione di condizioni ottimali di convivenza e valorizzazione dei quartieri, mettendo gli attori sociali e gli operatori della cultura intorno a un tavolo per coordinare iniziative e azioni”. Lo afferma in una nota Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione a Milano ed esponente dei radicali, aggiungendo che “Bernardo, Sardone, Fidanza e De Corato male interpretano la proposta sul sindaco della notte, come spesso capita alla destra di fare, manipolando la parola sicurezza”. Le condizioni per una città viva e sicura, ha continuato, si generano “promuovendo una economia dell’intrattenimento sostenibile e diffusa”.(Com)