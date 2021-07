Milano: De Corato (Fd’I), per combattere lo spaccio a Rogoredo unica strada è recintare il boschetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica strada per debellare lo spaccio a Rogoredo è “recintare il boschetto e dotarlo di un sistema di videosorveglianza: come avevamo fatto noi del centrodestra per il Parco Alessandrini, il Parco delle Cave e il Parco delle Basiliche”. Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, commentando l’arresto di uno spacciatore nel boschetto. “Si sono semplicemente spostati, in un primo momento, nella zona della stazione e ora sono tornati al boschetto: di fatto, nonostante le passeggiate e gli annunci di Sala in costante campagna elettorale, l'attività di spaccio non si è mai fermata", ha detto. (Com)