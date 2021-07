© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda ha il record di fallimenti: Ilva, Alitalia ed Embrago. Adesso vuole distruggere pure Roma? È chiaro che sia in difficoltà in questa campagna elettorale ed attacca Michetti, cercando la rissa e provocandolo continuamente. Ma i romani non dimenticano". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Claudio Barbaro. (Com)