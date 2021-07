Terremoto: Zingaretti, Auditorium voluto da Cri è speranza per Amatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è uno dei giorni più belli della ricostruzione della speranza per questa comunità". Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in occasione della inaugurazione dell'Auditorium della Laga, realizzato dalla Croce rossa ad Amatrice. "Un teatro è cultura, musica, socialità e un'offerta turistica - ha aggiunto -. Una risposta concreta, che aiuta la popolazione a riacquistare fiducia. Grazie a Croce Rossa per tutto questo. Voglio ringraziare il presidente Rocca anche per la lotta che la Croce rossa, come nostro partner, sta facendo contro il Covid".(Rer)