Terremoto: sindaco Amatrice, grazie a Cri per Auditorium, daremo cittadinanza onoraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce rossa italiana "c'è sempre stata, prima, durante e dopo il terremoto. I volontari Cri sono una certezza granitica per il nostro territorio. Anche durante il lockdown sono stati sostanziali. Il Consiglio Comunale, per questo, concederà la cittadinanza onoraria alla Croce Rossa Italiana". Lo ha detto il facente funzioni sindaco di Amatrice Massimo Bufacchi in occasione dell'inaugurazione dell'Auditorium della Laga nel suo territorio. (Rer)