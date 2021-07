Terremoto: Rocca (Cri), con Auditorium per Amatrice è giornata orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è la nostra giornata dell'orgoglio. Sin dal terremoto de L'Aquila la Croce rossa italiana ha dimostrato di essere 'Un'Italia che aiuta'. Questa è la nona opera che consegniamo alla comunità e altre sette saranno presto pronte". Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana, in occasione dell'inaugurazione dell'Auditorium della Laga ad Amatrice. Abbiamo sempre creduto - ha aggiunto - che il futuro di Amatrice passasse per una ricostruzione che non fosse solo materiale, ma del tessuto sociale e della comunità stessa. Questa nuova importante struttura non è soltanto un luogo fisico per eventi e spettacoli, ma la prima grande opportunità per la popolazione di tornare ad essere protagonista del proprio territorio e riappropriarsi della propria identità. Grazie a Raoul Bova che è stata l'anima dietro le quinte di questo progetto. Grazie a Giampaolo Letta di Medusa Film che ha messo a disposizione dei film per questa stagione estiva. Infine grazie - ha concluso - alle volontarie e ai volontari per lo straordinario lavoro che, in ogni contesto, stanno facendo. Non solo nelle emergenze, ma in ogni momento di bisogno, in ogni angolo buio. Grazie anche a Sergio Pirozzi con il quale abbiamo immaginato sin dall'inizio tutto questo". (Rer)