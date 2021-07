Terremoto: Curcio (Protezione civile), Amatrice ha forza straordinaria, grazie Cri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me è sempre un'emozione essere ad Amatrice. Questa comunità ha dimostrato una forza straordinaria. L'Auditorium della Laga va nella direzione di un rafforzamento ulteriore di questa comunità". Lo ha detto il capo del della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in occasione dell'inaugurazione dell'Auditorium della Laga ad Amatrice. "Il lavoro di squadra è fondamentale e porta, come in questo caso, a frutti tangibili - ha aggiunto -. Croce rossa è una realtà fondamentale del nostro sistema di Protezione civile. Voglio sentitamente ringraziare il presidente Francesco Rocca, perché nei momenti più duri sapere che la Croce rossa c'è è un sicurezza e una garanzia. Quando questo Paese si mette insieme fa cose straordinarie". (Rer)