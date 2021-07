Governo: Serracchiani (Pd), da Salvini falsità e toni inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini, in evidente difficoltà nel suo stesso partito, non trova di meglio che sfornare falsità e usare toni inaccettabili verso il Pd ed il suo segretario Letta". Così Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera. "Non credo che questo comportamento gli faccia recuperare il consenso che da mesi ormai gli sfugge via mentre sono sicura che non aiuti il governo, che del resto lui stesso mette in difficoltà contestandone quotidianamente gli atti. Deve essere l'aria del Papeete a cui evidentemente non riesce a resistere", conclude. (Com)