Giustizia: Fiano (Pd), Salvini attacca Letta perchè tifava per fallimento riforma

- Per deputato del Partito democratico Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, in una nota ha sottolineato: "Matteo Salvini l'arrivo del mese di agosto non fa mai benissimo, in genere sbaglia le uscite o le scelte, gli italiani ne sanno qualcosa. Nel caso di questi giorni in cui il lavoro parlamentare, concreto e competente del Partito democratico, ha contribuito a portare il governo ad approvare un'ottima sintesi per la riforma del processo penale, le parole di Salvini su Letta - conclude - mostrano tutto l'imbarazzo del leghista che evidentemente tifava per il fallimento e invece deve portare a casa una vittoria di altri". (Com)