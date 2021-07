Milano: De Corato (Fd’I), campo di Vaiano Valle va sgomberato ma comune fa “orecchie da mercante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campo nomadi di Vaiano Valle va sgomberato ma il comune “fa orecchie da mercante”. Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, commentando in una nota la denuncia dei Carabinieri per rapina ai danni di due minorenni (17 e 14 anni) residenti nel campo, in cui i militari hanno anche trovato 3,8 chili di marijuana nascosti nel bagagliaio di un’auto. “Ennesimo ritrovamento di refurtiva e droga nel campo di Vaiano Valle: il centrosinistra non interviene perché è amico dei rom e non vuole scontentarli e il Partito democratico, candidando la loro portavoce, fa finta di non vedere quello che accade ogni giorni davanti agli occhi dei residenti”, ha detto. (Com)