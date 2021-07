Germania: ministro Finanze Scholz, estendere aiuti alle imprese sino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti alle imprese legati alla crisi provocata dal Covid-19 dovrebbero durare sino alla fine dell’anno. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, candidato alla cancelleria federale per il Partito socialdemocratico (SpD), in un’intervista alle testate del gruppo mediatico Funke. "Nessuno dovrebbe inciampare poco prima del salvataggio", ha affermato il candidato cancelliere. Gli aiuti come la regolamentazione del lavoro a orario ridotto e i ristori economici hanno una scadenza fissata al 30 settembre. “Voglio prorogare entrambe queste misure sino alla fine dell'anno. Potremmo anche dover aiutare l'una o l'altra azienda nel prossimo anno", ha aggiunto Scholz. (Geb)