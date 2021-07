Milano 2021: Bernardo su Ztl, se eletto cancellerò Area B e ridimensionerò Area C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle zone a traffico limitato no all’Area B: sull’Area C “non si può tornare indietro, ma dobbiamo pensare ad un periodo più corto, magari dalle 7:30 alle 14:30”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, parlando con i giornalisti durante la sua visita al mercato di via Fauchè e spiegando i suoi propositi sulle Ztl in caso di vittoria alle elezioni. “La cosa importante è pensare ai residenti, perché non tutti possono permettersi due euro al giorno dopo le 40 entrate gratuite: e soprattutto bisognerà chiedere ai commercianti”, ha detto. (Rem)