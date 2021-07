Spagna: non autorizzati test umani del vaccino candidato nazionale anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia per i medicinali spagnola (Aemps) non ha autorizzato i test clinici sugli esseri umani per il vaccino spagnolo contro il Covid-19 promosso dal Centro nazionale per le biotecnologie (Csic). Il team guidato dal virologo Mariano Esteban non ha ricevuto l'autorizzazione per la sperimentazione di fase 1, per la quale si stava cercando di reclutare un centinaio di volontari, che si sarebbe dovuta svolgere all'Hospital de la Paz di Madrid. Dal Csic riferiscono, tuttavia, della battuta d’arresto ma sostengono anche di non essere a conoscenza delle motivazioni. La notizia della sospensione, annunciata inizialmente da “El Espanol, è una “doccia gelata” per le aspirazioni del vaccino spagnolo, dopo che il ministero della Scienza aveva annunciato lo scorso gennaio che il preparato stava mostrando un “efficacia del 100 per cento” nei suoi primi test su cavie animali, nello specifico 22 topi geneticamente modificati per essere sensibili al coronavirus. (Spm)