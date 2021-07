Milano 2021: Bernardo su Ztl, ad agosto spegnere telecamere dell’Area C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di agosto l’Area C a Milano “non deve restare aperta”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, parlando con i giornalisti a margine della sua visita al mercato di via Fauchè. “Per tutto il mese le telecamere devono rimanere spente: speriamo che da ottobre si possa ridurre il tempo di accensione, dal momento che finora Area C non ha fatto nulla oltre a congestionare la mobilità”, ha detto. (Rem)