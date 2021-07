Milano: Comazzi (FI), dal comune scarso impegno in materia di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano la Giunta ha dato prova “di un lassismo senza precedenti in tema di sicurezza”. Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia. “Furti, minacce, spaccio di sostanze stupefacenti: nel campo rom di via Vaiano Valle succede di tutto e a farne le spese, come sempre, sono i residenti del quartiere, che con questa realtà devono fare i conti tutti i giorni”, ha detto, aggiungendo che molte zone periferiche del capoluogo lombardo sono state “abbandonate a loro stesse, nell’indifferenza generale”. Certe realtà, ha continuato, producono “degrado e insicurezza, e per questo serve una presenza maggiore delle forze dell'ordine e un presidio costante delle zone più critiche: tra qualche mese, quando il centrodestra tornerà ad amministrare Milano, la sicurezza, il decoro urbano e l'attenzione alle periferie torneranno al centro dell'agenda”. (Com)