Milano 2021: Bernardo, sindaco di notte? Ne basta uno che lavori

- Di due sindaci “non c’è bisogno: ne basta uno che lavori nelle 24 ore per la sua città”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, parlando con i giornalisti a margine della sua visita al mercato di via Fauchè e commentando la proposta del "sindaco di notte" ventilata ieri da Giuseppe Sala. "L'unico modo per contenere la movida in termini di quello che vediamo nei pronto soccorso è la prevenzione, e il presidio della Polizia locale che non vuol dire città blindata", ha detto. (Rem)