- Gli estremi “mai, almeno per come sono fatto io che sono un medico: li ascolto, ma no grazie”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, parlando con i giornalisti a margine della sua visita al mercato di via Fauchè e rispondendo a chi gli ha chiesto se accetterebbe l'appoggio di liste di estrema destra come Casapound o Forza Nuova. (Rem)