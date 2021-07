Libia-Onu: Guterres, riapertura strada costiera sviluppo importante per il popolo libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accolto con favore l'apertura ufficiale della strada costiera che l’est e l’ovest della Libia avvenuto ieri alla presenza della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Lo ha dichiarato il vice portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq. Nella nota Haq ha sottolineato che “si tratta di uno sviluppo importante e tanto atteso per il popolo libico”. “Il segretario generale – ha aggiunto – accoglie in particolare gli sforzi cruciali della Commissione militare congiunta 5+5 ed estende il suo apprezzamento al Consiglio di presidenza e al governo di unità nazionale per il loro sostegno nell'assicurare questo passo fondamentale”. Nella nota Haq ha aggiunto che Guterres “rinnova il suo appello a tutte le parti interessate nazionali e internazionali ad accelerare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco libico dell'ottobre 2020 e a lavorare insieme per attuare la tabella di marcia del Forum di dialogo politico libico e tenere le elezioni nazionali il 24 dicembre 2021”. Infine il segretario generale ribadisce il sostegno delle Nazioni Unite al popolo libico nei suoi sforzi per promuovere la pace e la stabilità.(Lit)