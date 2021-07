Governo: Quartapelle (Pd) a Salvini, si occupi di sedare malumori interni alla Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini non ha niente di meglio da fare che provocare Enrico Letta con falsità? Un consiglio: si occupi del suo partito. Non abbiamo sentito una parola per condannare le affermazioni dell'assessore di Voghera che diceva che bisognava sparare ai manifestanti di sabato scorso, né una riflessione su come l'abuso della retorica della sicurezza sia collegata con quanto accaduto a Voghera e Licata". Lo dichiara in una nota Lia Quartapelle responsabile Europa, Affari Internazionali e Cooperazione allo sviluppo della segreteria del Partito democratico. "E poi, dovrebbe occuparsi di sedare i malumori interni, tra chi non è contento della linea No Vax e chi borbotta per il rapporto conflittuale con Draghi", aggiunge. (Com)