Vaticano: Susan Salomon membro ordinario della Pontificia accademia delle scienze

- Il Santo Padre ha nominato Membro ordinario della Pontificia accademia delle scienze la professoressa Susan Solomon, docente di chimica dell'atmosfera presso la School of science - department of earth, atmospheric and planetary sciences del Massachusetts institute of technology di Cambridge, negli Stati Uniti d'America. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. Susan Solomon è nata il 19 gennaio 1956 a Chicago negli Stati Uniti d'America. Nella sua città natale ha iniziato a studiare chimica all'Illinois institute of technology, conseguendo il dottorato di ricerca in chimica dell'atmosfera presso l'University of California a Berkeley. Il suo nome è collegato alle ricerche che hanno prodotto acquisizioni importanti in merito alle cause del buco nello strato di ozono antartico. (Civ)