Milano 2021: Bernardo, nostra è una casa aperta a tutti, importante la correttezza

- A sostenere il candidato sindaco a Milano Luca Bernardo, oltre alla sua lista civica e a quelle dei partiti del centrodestra, ci saranno “altre formazioni che si stanno avvicinando alla nostra area, e tante persone che hanno capito che non guardiamo a destra o a sinistra, ma alla competenza, al voler lavorare bene e all’esperienza: soprattutto, siamo per la città e per i suoi cittadini, che non possono essere di serie A o serie B”. Lo ha detto lo stesso Bernardo durante la sua visita al mercato di via Fauchè, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto quante liste lo appoggeranno. “Noi siamo per la città di Milano e per i cittadini che sono stati dimenticati”, ha detto. Rispondendo poi a chi gli ha chiesto cosa intendesse per altri partiti, Bernardo ha affermato che “si stanno avvicinando a noi partiti come i liberali europei e i repubblicani: come tanti altri noi siamo una casa aperta, dove la libertà di entrare è per tutti”. L'importante, ha concluso è “serietà, correttezza, legalità e tutto quello che si pensa dev'essere per la città di Milano”. (Rem)