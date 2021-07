Serbia: ministro Difesa Stefanovic smentisce legami con il clan criminale di Belivuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa serbo Nebojsa Stefanovic ha dichiarato di non aver mai avuto alcun legame con il clan di Veljko Belivuk o con nessun altro gruppo criminale. In questo modo il ministro ha smentito quanto contenuto in un articolo di “Srpski Telegraf”, secondo cui Stefanovic avrebbe usato l'applicazione di telefonia mobile Sky per intrattenere dei contatti con il gruppo criminale. “Per quanto riguarda l'ultima bugia secondo cui avrei usato un telefono con l'applicazione Sky, come sostiene lo 'Srpski Telegraf', devo dire che si tratta di una mostruosa invenzione che ha l'ovvio obiettivo di collegarmi indirettamente a un gruppo criminale. Non ho mai avuto contatti telefonici di questo genere, né ho comunicato con qualcuno tramite l'applicazione Sky", ha affermato Stefanovic in una nota del ministero della Difesa. (segue) (Seb)