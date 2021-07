Colombia: ministro Salute, manifestazioni hanno provocato 15morti per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni e gli scioperi che ci sono stati in Colombia la scorsa primavera hanno causato la morte di circa 15mila persone per Covid-19. Ne è convinto il viceministro della Salute, Luis Alexander Moscoso, secondo cui delle 34mila persone decedute tra il 28 aprile e il 30 giugno scorsi, il 43 per cento sarebbe morto nel quadro di manifestazioni a causa di complicanze legate al Covid-19. "Il fatto delle attività, degli scioperi, delle mobilitazioni, dell'impossibilità in questi periodi di adottare misure di sicurezza ha generato un nuovo picco, il terzo o il quarto picco (di infezioni)", ha detto il ministro a "Blue Radio", precisando che nell'arco di poco più di 40 giorni sono morte secondo le autorità 15mila persone. Il Ministero della Sanità ha precisato che in queste occasioni non sono state rispettate le restrizioni e i protocolli Covid, aumentando il numero di decessi correlati all'infezione. "15mila colombiani hanno perso la vita, in situazioni che non fanno parte di attività sociali di routine. Non fanno parte del Natale, né della Pasqua, né delle attività regolari"; ha aggiunto il ministro. Dall'inizio della pandemia, in Colombia sono morte più di 120mila persone per Covid-19. (Mec)