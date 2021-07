Giustizia: De Petris (Leu), escludere reato disastro ambientale da improcedibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è ancora tempo per correggere in Aula il limite più grave della riforma della giustizia. Il reato di disastro ambientale deve essere escluso dal rischio di improcedibilità". Lo scrive in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. "Stiamo parlando - prosegue la presidente De Petris - di reati di gravità inaudita che distruggono l'ambiente, uccidono o danneggiano gravemente la salute di moltissime persone e ipotecano il futuro delle prossime generazioni". "Oltretutto proprio i reati di disastro ambientale sono quelli per cui più facilmente e più spesso scatta la prescrizione, garantendo così l'impunità dei potenti che in nome del profitto provocano danni immensi all'ecosistema e alla salute. Non sottrarre questi reati all'improcedibilità - conclude De Petris - è un vulnus profondissimo che deve essere sanato". (Com)