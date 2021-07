Roma 2021: Corbucci (Pd), Calenda fa lista civica con esponenti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non capisco come Calenda possa definire civica la sua lista in cui corrono ex consiglieri comunali e municipali del Pd come Dario Nanni e Valerio Casini. È peraltro facile prevedere che saranno loro gli unici eletti della lista Calenda in consiglio comunale anche per la loro conclamata attitudine a raccogliere preferenze personali". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci coordinatore della segreteria romana del Pd. (Com)