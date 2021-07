© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si guardasse al merito, non si farebbe fatica a capire che sulla giustizia il lavoro dei deputati Pd, in particolare di Alfredo Bazoli e di Franco Vazio, è stato fondamentale. Ora Salvini dal Papeete alza i toni, per far dimenticare che la cosiddetta legge 'spazzacorrotti' la fece lui dal Governo". Così su Twitter Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza nella Segreteria del Partito democratico. (Com)