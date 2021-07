Roma: due arresti, uno per droga, l'altro per furto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due distinti interventi la polizia ha arrestato due persone, rispettivamente per droga e per furto aggravato. Il primo arresto è avvenuto in via Palmiro Togliatti quando gli agenti della sezione Volanti hanno intimato l'alt al conducente di uno scooter che si aggirava con fare sospetto, insieme a un passeggero. Alla vista dei poliziotti il giovane ha accelerato la marcia tentando di darsi alla fuga. L'immediato inseguimento, protrattosi sino a via Grotta di Gregna, è terminato quando i malviventi sono andati a impattare contro un'auto per poi proseguire la fuga a piedi. Uno dei due, minorenne, è stato trovato in possesso di 415 euro in contanti e 19 dosi di anfetamine, pronte per essere cedute, mentre l'altro è ancora ricercato. L'altro arresto è avvenuto in via Natale Palli, angolo via Amedeo Cencelli, dove a seguito di segnalazione e descrizione di un possibile ladro, la polizia ha sorpreso un 46enne albanese, sporco di fuliggine, accanto a un'automobile a cui era stato appena asportato il catalizzatore. (Rer)