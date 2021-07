Germania: ministro Sanità, un giovane su cinque ha ricevuto prima dose di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane su cinque in Germania di età compresa tra 12 e 17 anni ha ricevuto la prima dose di vaccinazione contro il coronavirus. Lo ha twittato oggi il ministro della Sanità Jens Spahn, secondo cui in numeri assoluti si tratta di 900 mila ragazzi. A maggio, l'Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato il vaccino contro il Covid-19 Pfizer- Biontech per bambini e adolescenti a partire dai dodici anni, e pochi giorni fa è seguita l'approvazione anche al preparato di Moderna. Per la Germania, tuttavia, l’autorità federale Stiko ha finora raccomandato la vaccinazione solo per bambini e adolescenti con determinate malattie pregresse che hanno un rischio maggiore di decorso grave. Le ragioni addotte dalla Stiko sono state la mancanza di dati sulla sicurezza del vaccino. Della popolazione totale in Germania, secondo Spahn, il 61,6 percento (51,2 milioni di persone) ha ricevuto almeno una dose, mentre il 52 per cento (43,2 milioni) è stato completamente vaccinato. (Geb)