Viabilità: Anas, Ss 233 chiusa per incidente a Ghirla (Va)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada statale 233 "Varesina" è stata chiusa temporaneamente al traffico in località Ghirla (Varese) a causa di un incidente. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento sono rimasti coinvolti una moto e un mezzo agricolo. Sul posto Personale Anas , elisoccorso, polizia locale di Valganna e carabinieri di Luino per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi e permettere la riapertura nel più breve tempo possibile.(Com)