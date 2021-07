Regno Unito: Danker (Cbi), Johnson ponga fine "domani" a norme di autoisolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'isolamento "di massa" deve essere sostituito con un grande programma di test per tracciare i focolai di Covid-19. E' quanto dichiarato dal presidente della Confederazione degli industriali britannica (Cbi), Tony Danker, al quotidiano "The Telegraph", rivolgendosi direttamente al primo ministro Boris Johnson che, a suo dire, dovrebbe porre fine "domani" alle regione di autoisolamento. Danker ha presentato una strategia su tre fronti per prevenire un altro blocco e mantenere l'economia attiva il prossimo inverno. La strategia include la sostituzione dell'autoisolamento con test sia per le persone vaccinate che per quelle non vaccinate; il ripristino di una serie di regole sul posto di lavoro che lo rendano a prova di Covid; e aiutare le imprese per colpire i gruppi che esitano a vaccinarsi attraverso eventi come le "giornate vaccinali organizzate". Ben oltre un milione di persone sono attualmente in quarantena in Gran Bretagna perché secondo l'app di tracciamento sono entrate in contatto con persone contagiate, una misura necessaria anche per le persone completamente vaccinate contro il Covid. (segue) (Rel)