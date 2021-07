Tunisia: Ennahda, incostituzionale e illegale perseguimento deputati in tribunali militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamico moderato tunisino Ennahda ha condannato il perseguimento dei deputati da parte dei tribunali militari e la loro reclusione senza alcun rispetto per le disposizioni per la revoca dell'immunità, garantite dalla Costituzione. L'appello giunge dopo che ieri il parlamentare indipendente del movimento tunisino Speranza e azione (Amal), Yassine al Ayari, è stato arrestato davanti alla sua abitazione da un gruppo di agenti della sicurezza presidenziale. In una dichiarazione, il movimento di Ennahda ha definito come "incostituzionale" e "illegale" il perseguimento dei civili davanti ai tribunali militari, aggiungendo che l'arresto di Al Ayari costituisce un messaggio negativo trasmesso dalla Tunisia all'interno come all'esterno sul futuro dei diritti e delle libertà civili. In un comunicato stampa, l'istituto del procuratore generale di giustizia militare specifica che la detenzione di Yassine al Ayari fa parte dell'esecuzione di una sentenza definitiva del tribunale emessa dalla Corte d'appello militare il 6 dicembre 2018. "Questa decisione è stata confermata da una sentenza della Corte di cassazione", secondo la stessa fonte. Yassine al Ayari è già stato condannato in primo grado a tre mesi di carcere. (segue) (Tut)