Roma: donna aggredita dal compagno violento, tratta in salvo da polizia locale

- Una donna di 42 anni è stata tratta in salvo dal compagno violento grazie all'intervento della polizia locale di Roma. Su segnalazione di un passante che ha riferito di aver sentito delle grida di aiuto provenire da un casolare in via Isacco Artom, all'interno di Villa Flora, gli agenti sono intervenuti e hanno trovato l'uomo, un 45enne, che insultava e minacciava di morte la donna che chiedeva disperatamente aiuto. L'uomo è stato bloccato dagli equipaggi e la donna, impaurita, ferita e in un forte stato confusionale, è stata accompagnata all'ospedale San Camillo per le cure del caso. Una volta dimessa con una prognosi di 15 giorni dai sanitari del San Camillo, la 42enne al termine delle indagini ha permesso di far scattare la denuncia per il compagno, accusato ora di maltrattamenti, minaccia, lesioni e occupazione abusiva. La polizia locale ha provveduto a mettere in sicurezza il casolare interessato dai fatti. (Rer)