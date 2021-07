droga: Polizia arresta un 35 enne trovato con cocaina ed eroina a Rogoredo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 35 anni per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti nella zona di Rogoredo. Nel pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio antidroga nell'area di Rogoredo, hanno notato alcune persone accedere nell'area boschiva da via Orwell. Quindi hanno deciso di percorrere il medesimo tragitto giungendo sino a un giaciglio di fortuna dove era posizionato un uomo intento a cedere sostanza stupefacente. Accortosi dei poliziotti, l'uomo ha gettato a terra un involucro e ha tentato la fuga buttandosi dentro un canale d'acqua. Tentativo vano perché gli agenti lo hanno seguito buttandosi a loro volta nel canale. Nell'involucro sono stati trovati 4 grammi di cocaina e 23 grammi di eroina. Nel giaciglio di fortuna è stato rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo, pluripregiudicato per furto e stupefacenti, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto e giudicato per direttissima. (Com)