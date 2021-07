Francia: terzo sabato di proteste contro l'inasprimento delle regole anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo fine settimana consecutivo, in Francia stanno prendendo il via nuove grandi manifestazioni contro l'inasprimento delle restrizioni contro il coronavirus. Le autorità si aspettano circa 160 mila persone che manifesteranno in tutto il Paese oggi pomeriggio, come riportato dai media francesi che citano fonti della polizia. Sabato scorso, altrettante persone sono scese in piazza in Francia per esprimere il proprio disappunto per la vaccinazione obbligatoria imposta agli operatori sanitari e per l'ampliamento del cosiddetto passaporto sanitario. A causa della riacutizzazione della pandemia, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato a metà luglio nuove e più severe norme sanitarie. La Francia sta attualmente confrontandosi con una quarta ondata di Covid. Dopo l'annuncio di Macron, le registrazioni delle vaccinazioni e le dosi giornaliere iniettate in Francia sono aumentate di nuovo in modo significativo. Nel frattempo, quasi il 62 per cento della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Persone di varie correnti sono state coinvolte nelle manifestazioni, fra cui anche un nuovo movimento dei "gilet gialli". (Frp)