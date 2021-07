Milano: Comune rinnova collaborazione con edicole, da rivendite giornali a info point e multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da rivendite di riviste e quotidiani a info-point e spazi multiservizio per cittadini e turisti capillarmente diffusi su tutto il territorio milanese. Questo l'obiettivo delle linee guida approvate dall'amministrazione per il rilancio, l'evoluzione e il sostegno delle edicole milanesi. Un provvedimento che rinnova la collaborazione tra il Comune di Milano e le associazioni Cisl. Giornalai, Fenagi Confesercenti, Fieg Milano, Sinagi aff. Slc-Cgil, Snag Milano, Uiltucs giornalai, per il rilancio delle edicole della città di Milano avviata già a partire dal 2017. "Grazie al rinnovo di questa collaborazione proseguiamo nella realizzazione di un progetto più ampio che porterà le edicole cittadine a tramutarsi in una capillare rete di info-point cittadini in occasione dei grandi eventi come le prossime Olimpiadi Invernali 2026 e non solo – spiegano in una nota congiuntaa gli assessori Cristina Tajani (commercio, attività produttive), Roberta Guaineri (sport e tempo libero), Roberta Cocco (Servizi civici e trasformazione digitale) e Roberto Tasca (bilancio e demanio) -. Vogliamo che le edicole tornino a essere un valido punto di riferimento in ogni quartiere della città. Spazi dove i cittadini, e soprattutto gli anziani, possano facilmente trovare tutte le informazioni per vivere la città o accedere ai servizi online offerti dall'amministrazione come tutti i certificati anagrafici o altri atti per cui non è necessario recarsi personalmente presso gli uffici comunali". (segue) (Com)