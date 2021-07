Milano: Comune rinnova collaborazione con edicole, da rivendite giornali a info point e multiservizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento conferma la possibilità per le edicole di affiancare, alla normale attività di vendita di riviste, quotidiani e periodici, anche un'azione informativa sui servizi e sulle opportunità turistiche e sugli eventi offerti dalla città durante tutto l'arco dell'anno nonché delle campagne informative dell'amministrazione. Spazi che, in virtù della loro capillare presenza sul territorio, possono costituire anche una rete di nuovi servizi a favore dei quartieri e della popolazione contribuendo di fatto a estendere l'utilizzo di quelli comunali on line soprattutto nella fascia più anziana evitando inutili spostamenti in un'ottica di sportelli sempre più di prossimità. Una collaborazione che vuole essere un significativo sostegno ad una categoria, quella delle edicole, al centro di una significativa crisi economica e identitaria, derivante da molteplici fattori: in primo luogo dalla diffusione dell'innovazione tecnologica dell'informazione on line e dei servizi editoriali in generale e ulteriormente radicalizzata a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, che nel corso dell'ultimo anno ha fatto segnare la cessazione dell'attività da parte di diverse edicole cittadine. (segue) (Com)