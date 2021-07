Milano: Comune rinnova collaborazione con edicole, da rivendite giornali a info point e multiservizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da maggio del 2020, inoltre, il Comune ha avviato una convenzione con le edicole per il rilascio dei certificati anagrafici. Un servizio in crescita: a oggi sono oltre 80 le edicole aderenti, che nel mese di giugno hanno rilasciato 4784 certificati, il 3.5 per cento del totale, più del doppio dei certificati emessi allo sportello anagrafico, che ha registrato solo 2.089 richieste, 1.5 per cento dei 141.327 certificati emessi in tutte le modalità disponibili. Le edicole possono rilasciare i certificati: Contestuale (nascita, residenza, cittadinanza,esistenza in vita), Contestuale Aire, Contestuale e stato di famiglia, cittadinanza, convivenza di fatto, matrimonio, morte, nascita, residenza, stato di famiglia, stato libero, unione civile, certificato di contratto di convivenza. Sul territorio milanese attualmente sono presenti 544 rivendite di giornali e riviste, di cui 413 esclusive e 131 non esclusive, capillarmente distribuite nelle zone centrali e periferiche presso negozi, supermercati, ospedali, mezzanini delle metropolitane, stazioni ferroviarie, chioschi su aree private e chioschi su aree pubbliche. Negli ultimi due anni (2018 – 2021), il numero di edicole in città è calato di 5,7 per cento: dall'anno 2018 hanno cessato l'attività complessivamente 33 rivendite. (Com)