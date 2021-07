Sport: Di Maio, Ferrari supporta Azzurri a Olimpiadi, Italia sportiva unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha lodato l’immagine “dell’Italia sportiva, unita e compatta”, ricordando sul suo profilo Facebook come in Ungheria “le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz supportano la Squadra italiana impegnata alle Olimpiadi di Tokyo con un adesivo ‘#italiateam’ sulle loro monoposto”. “Dietro la nostra bandiera – ha affermato il ministro - ci sono valori inestimabili e persone che portano alto il nome del Paese mettendo in campo le loro migliori qualità”. Di Maio ha aggiunto: “Ogni medaglia conquistata, ogni record raggiunto racchiude una storia di successo, ma anche tanta passione, sacrifici e coraggio. Questa è l’Italia che non molla mai”.(Res)