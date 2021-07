Usa: riprende oggi in Senato dibattito su piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori i degli Stati Uniti si riuniranno oggi in Campidoglio per continuare ad esaminare un progetto di legge che prevede di stanziare mille miliardi di dollari per la realizzazione di strade ed altre infrastrutture. Lo ha detto all'emittente "Nbc" il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, che precisa che il dibattito di oggi segue i risultati ottenuti in aula dal gruppo bipartisan di senatori che ha proposto la legge. Al termine della sessione di ieri sera, infatti, il testo non era ancora completo e non è stato possibile metterlo al voto. "Potremmo aver bisogno del fine settimana, potremmo votare su diversi emendamenti, ma con la cooperazione dei nostri colleghi repubblicani credo che possiamo finire il disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture in pochi giorni", ha detto Schumer. Lo scorso 21 luglio, i repubblicani del Senato statunitense hanno bloccato l'avvio della discussione in aula sul piano per le infrastrutture messo a punto dall'amministrazione del presidente Joe Biden. Senatori repubblicani vicini all'ala centrista del partito, come Mitt Romney e Susan Collins, avevano chiesto a Schumer di rinviare il voto alla settimana successiva per permettere ai negoziatori di continuare i colloqui. I leader democratici al Senato speravano invece di avviare il processo legislativo sia del disegno di legge sulle infrastrutture che di un pacchetto separato da 3,5 miliardi di dollari, contenente misure per l'assistenza all'infanzia, l'istruzione, la lotta alla povertà e il clima, che dovrebbero essere approvate solo con i soli voti democratici. (Nys)