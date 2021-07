Governo: P. De Luca (Pd), Salvini eviti il troppo caldo e chieda scusa a Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini torna sul ‘luogo del delitto’ compiuto ai danni dell'Italia, sul luogo in cui ha umiliato e offeso le istituzioni del Paese, e perde la testa forse per il troppo caldo, offendendo in modo squallido Enrico Letta e il Partito democratico”. Lo dichiara in una nota il vice capogruppo del Partito democratico alla Camera, Piero De Luca. “Ricordo a Salvini - aggiunge - che la 'spazzacorrotti' fu fatta con lui a capo del ministero dell'Interno, e chi ha tentato di sabotare il governo Draghi e affossare la riforma Cartabia è stato lui e non il Partito democratico”. “I Democratici sono stati fondamentali per definire una riforma decisiva per il futuro del Paese e per l'erogazione di quelle risorse Ue che i suoi amici sovranisti hanno tentato di bloccare a Bruxelles. Consiglio al leader della Lega di evitare gli eccessi del caldo e chiedere scusa prima di rischiare di scottarsi al sole”, conclude. (Com)